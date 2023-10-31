Ученые СевГУ займутся исследованиями морей

В 2024 году ученые Севастопольского государственного университета приступят к комплексным исследованиям Черного и Азовского морей у побережья Российской Федерации.

Благодаря тому, что университет стал собственником научно-исследовательского судна «Пионер-М», он впервые вошел в число вузов страны, получивших разрешение на проведение морских экспедиций, сообщает пресс-служба СевГУ.

«Мы впервые получили госзадание, согласно которому в 2024 году планируется проведение комплексных морских экспедиций на судне «Пионер-М». Опубликованный приказ Минобрнауки — это разрешение на проведение работ в море. Таким образом, мы можем говорить о том, что имеем пакет документов для выхода в эти экспедиции», — рассказал руководитель стратегического проекта «Цифровой двойник геосистемы приморской территории» программы «Приоритет 2030» Владислав Евстигнеев.

Разрешение получено на исследования в 12-мильной российской зоне. Госзадание предполагает проведение комплексных экологических, биологических, биохимических, гидрографических, гидрогеологических, археологических и других исследований. Часть исследований будут проводиться в рамках проектов НОЦ «МореАгроБиотех».

«В конечном итоге такая работа должна дать все те научные знания, которые только можно получить с использованием судна «Пионер-М» и приборной техники, которая есть у нашего университета и наших партнеров — других вузов и академических организаций. Такого, чтобы все эти обследования проводились в комплексе, раньше не было», — добавил В.Евстигнеев.

Научно-исследовательское судно «Пионер-М» спустили на воду 24 сентября 2021 года на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге. Проектирование вели ученые Севастопольского государственного университета на базовой кафедре «Инновационное судостроение и технологии освоения шельфа», созданной ЦКБ «Коралл». Длина судна составляет около 26 м, ширина — 9 м, максимальная скорость — 11 узлов, судно может работать автономно в течение 5 суток.