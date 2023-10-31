Суд отправил в колонию строгого режима убийцу старушки

Вынесен приговор 19-летнему жителю Феодосии, который насмерть забил кирпичом пожилую женщину. В колонии строгого режима преступник проведет девять с половиной лет.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. 73-летняя женщина возвращалась с кладбища ранним утром 23 июня текущего года и стала свидетелем, как молодой парень пытался похитить металлические листы с крыши заброшенной фермы возле Симферопольского шоссе. Пенсионерка сделала ему замечание и пригрозила вызвать полицию, рассказали в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

По информации следствия, преступник схватил гвоздодер, догнал женщину и ударил ее по голове. Потом оттащил находящуюся без сознания жертву в заброшенное строение и нанес ей кирпичом не менее 22 ударов. После чего он похитил у погибшей мобильный телефон и скрылся.

Суд признал жителя Феодосии виновным в убийстве женщины и краже ее имущества. Ему вынесен обвинительный приговор – 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.