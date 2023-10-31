Сфотографируют все памятники на Братском кладбище

В каталоге «Памятники Крыма и Севастополя» появятся все памятники Братского кладбища на Северной стороне. Фотофиксацией занимается общественная организация «Сохранение историко-культурного наследия Крыма и Севастополя».

«Идет работа по фотофиксации объектов историческо-культурного наследия Братского кладбища защитников Севастополя 1854-1855 годов. Это самый большой некрополь русских воинов — участников Крымской войны. На нем покоятся около 50 тысяч защитников Севастополя», — сообщили в общественной организации в конце октября.

В каталоге уже появилось несколько памятников. Так, сфотографировано надгробие-памятник над могилой лейтенанта М.Л.Гагемейстера. В описании сказано, что 20 января 1854 года он был назначен командиром парохода «Скромный». В Севастополе он находился в течение нескольких месяцев, командуя батареей №19 в верховье Ушаковой балки. 27 августа во время последнего штурма ранен, умер 5 сентября 1855 года.

Также на портале можно узнать краткую биографию отставного полковника И.С.Дудникова, который в сентябре 1854 года служил на фрегате «Флора». Дудников настолько успешно обстреливал английскую батарею «Виктория», что награжден знаком отличии Военного ордена (солдатский Георгиевский крест — высшая награда «нижним чинам» в царской армии), который ему лично вручил П.С.Нахимов.

Мраморный памятник высотой полтора метра возведен подпоручику Францу Деливрону. А памятник высотой три с половиной метра с диоритовым крестом на гранитном основании — генерал-лейтенанту Евгению Бульмерингу. В каталоге есть фотографии и краткая биография.

В общественной организации сообщили, что уже сфотографировано 125 памятников. Снимки обработают и начнут выкладывать в каталог.

Но на этом работа не завершена — Межрегиональная общественная организация «Сохранение историко-культурного наследия Крыма и Севастополя» приступила к фотофиксации всех памятников Севастополя. Проект реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На очереди — кладбище Коммунаров и мемориальное кладбище советских воинов в поселке Дергачи. Работу планируется завершить до конца марта 2024 года.

В сентябре депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Братское кладбище, на котором захоронены герои Крымской войны, необходимо передать в ведение Министерства обороны РФ. Сейчас кладбище находится в не самом лучшем состоянии.

Познакомиться с памятниками Севастополя и Крыма можно по ссылке: https://crimean-monuments.ru/?ysclid=loe3263gzu337115872.