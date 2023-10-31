Молодых севастопольцев приглашают принять участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Сейчас идет регистрация участников и волонтеров.

«На фестиваль приедут 20 тысяч участников: 10 тысяч российских и 10 тысяч — иностранных. Уже подтвердили участие 180 стран. И, конечно, севастопольские ребята от 14 до 35 лет тоже смогут принять участие, также с 18 лет можно зарегистрироваться в качестве волонтеров», — рассказала начальник управления по делам молодежи Марина Слонченко в прямом эфире ЦУР.

Россия примет Всемирный молодежный фестиваль в четвертый раз. Самый первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в Праге в 1947 году. Прошедший в Москве летом 1957 года шестой фестиваль стал одним из символов хрущевской оттепели. В следующий раз Москва принимала фестиваль в 1985 году. В 2017 году фестиваль провели в Сочи.

Участниками фестиваля смогут стать те молодые люди, у которых есть достижения в области науки, бизнеса, спорта, образования, культуры, медиа, общественной деятельности и международного сотрудничества. По замыслу организаторов, этот форум станет символом открытости России миру и позволит участникам из разных стран почувствовать себя «на одной волне».

Каждый день основной программы будет соответствовать конкретному смыслу: ответственность за судьбу мира, многонациональное единство, достоинство, справедливость, взаимопомощь и милосердие. Всего в программе семь блоков: содержательный (с образовательным, дискуссионным и научным элементами), культурный, детский, спортивный, выставочный, «полезный» (сюда входят добровольческие акции и проекты) и региональный. Конечно, для такого фестиваля нужны и волонтеры. Предположительно, их должно быть около пяти тысяч человек.

«Волонтерами могут стать те, кто хочет стать членом организационной команды, кто уже имеет волонтерский опыт, хочет включиться в работу фестиваля. Ребята пройдут определенные собеседования, конкурсные отборы и обучение. Чтобы стать волонтером, необходимо зайти на сайт фестиваля и подать заявку — заполнить анкету, снять видеоинтервью. Анкету рассмотрит организационный комитет», — сообщила М.Слонченко.

По ее словам, если волонтер пройдет первичный отбор, дирекция фестиваля проведет с ним собеседование, после чего нужно приехать на обучение в волонтерский центр. Волонтеров из Севастополя будут обучать в волонтерском центре в Ростове-на-Дону. Скорее всего, это произойдет в декабре. Кстати, волонтер может выбрать также направление — например, встречать гостей фестиваля или заниматься логистикой.

«На самом деле, главное желание и понимание того, что вы хотите включиться в работу фестиваля. Я уверена что у каждого молодого человека из Севастополя есть уже определенные опыт, навык организационной деятельности, волонтерской деятельности. Если есть желание, то на сто процентов можно попасть волонтером на фестиваль», — выразила уверенность начальник управления.

Знание иностранного языка для волонтеров приветствуется. Тем более для тех, кто хочет встречать гостей фестиваля. Для участников, у которых есть какие-либо достижения, нужно озаботиться подготовкой портфолио, сертификатов, дипломов и других подтверждающих документов.

«Подано уже достаточно большое количество заявок от севастопольцев, но не нужно бояться — отправьте свою», — говорит М.Слонченко.

Регистрация российской молодежи продлится до 1 декабря. Заявку необходим подать на сайте Всемирного фестиваля молодежи 2024: https://fest2024.ru/about.

Иностранные участники приедут в Севастополь

«Иностранцы, которые завершат программы на фестивале, поедут в 30 регионов страны. В том числе, в Севастополь. Мы постараемся сделать программу максимально насыщенной, покажем гостеприимство нашего города, чтобы Севастополь остался в сердце участников фестиваля навсегда», — заявила руководитель управления.

По ее словам, программа мероприятий сейчас разрабатывается. В нее планируется вовлечь максимальное количество севастопольской молодежи.