После операции веки так и не поднялись

В органы следствия обратилась 52-летняя женщина, сообщив, что пострадала от действий частного косметолога.

Как выяснилось, у «косметолога» не было ни лицензии, ни необходимого медобразования и практики, но она оказывала на дому платные услуги купленным через интернет-магазин аппаратом. В результате проведения блефаропластики — операции по изменению формы век — жительнице Черноморского района у последней на лице образовались неизгладимые раны и послеоперационные рубцы.

В настоящее время следователем Раздольненского межрайонного следственного отдела назначена медэкспертиза, проводятся все необходимые следственные действия, а также устанавливаются иные потерпевшие от действий частного косметолога, сообщила старший помощник руководителя Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.