Отмечаем международный день Черного моря

В 1996 году 31 октября причерноморские страны: Россия, Болгария, Румыния, Турция, Грузия и Украина подписали стратегический план действий по защите и восстановлению естественной морской среды Черного моря.

Основными проблемами нарушающими равновесие в экологической системе моря ученые называют загрязнение впадающих в море рек; массовый вылов рыбы запрещенным методом донного траления; изменение состава флоры и фауны моря под воздействием антропогенных факторов.

Самое синее в мире

Древние греки называли море Понтом Аксинским, что означало Негостеприимное море, из-за неудобной навигации и штормов. В дальнейшем, освоившись, они переименовали его в Гостеприимное. Другие народности и племена в разное время называли его Скифским и Русским. Но в итоге все народы стали именовать море Черным. Самая вероятная версия связана с тюркским названием Кара-дениз. Раньше обозначение частей света было цветовым, и север отмечался черной краской.

Тайна возникновения

Более ста миллионов лет назад на месте современного Средиземного, Черного, Каспийского и Азовского морей находился огромный залив древнего моря Тетис. При образовании Альпийских гор воды Тэтис расступился. Суша, продолжая подниматься, навсегда разлучила будущие Черное и Каспийское моря, причём последнее по составу воды стало пресным. А около семи тысяч лет назад произошло землетрясение с катастрофическими последствиями: расколотая суша создала пролив Босфор, соединяющий Черное и Средиземное моря.

На севере Причерноморья глубина Черного моря составляет около ста метров, с движением на юг дно резко понижается на глубину до километра, а дальше падает в глубоководную котловину.

Морские обитатели

В Чёрном море обитает 2500 видов животных, из них 500 видов одноклеточных, около 200 видов позвоночных — рыб и млекопитающих, 500 видов ракообразных, 200 видов моллюсков, остальное — беспозвоночные разных видов. Для сравнения, в Средиземном — около девяти тысяч видов.

Сарган, хамса, бычки, кефаль, пиленгас, луфарь, ставрида, султанка, сельдь, перечень можно продолжать. Кроме этого в море обитают два вида акул, не опасных для человека. Но с некоторыми видами глубоководных рыб человеку все-таки лучше не встречаться. К примеру, с морской коровой, которая покрыта ядовитой слизью или скатом, или морским драконом (ерш с ядовитыми шипами). В море также обитают камбала-калкан, осетр, три вида дельфинов и даже морской тюлень.

Несмотря на такое богатство, отдыхающие чаще всего встречаются с медузами, которые могут оставить им на память неприятные воспоминания в виде ожогов. Зато любители ночных купаний в августе всегда радуются необыкновенному свечению моря, которое каждый год случается благодаря уникальной водоросли ноктилюка (ночесветки).

Особенности Черного моря

В канун дня Черного моря «Севастопольская газета» встретилась со старшим научным сотрудником Морского гидрофизического института, кандидатом географических наук Ириной Шокуровой, которая рассказала об особенностях нашего моря.

Черное море, наряду со Средиземным, Мраморным и Азовским, является внутренним морем и относится к бассейну Атлантического океана. Но по своим гидрологическим и гидрохимическим характеристикам отличается от своих соседей, соединяясь с ними узкими проливами.

Первое, на что обратила внимание ученый — это расслоенность Черного моря.

— Если летом измерить температуру морской воды, то мы обнаружим, что на поверхности она порядка 26 градусов, на 50 метрах — восемь, а если опуститься ко дну, то температура окажется девять градусов, — объяснила И.Шокурова.

Это проходит из-за того, что поступление пресных вод и осадков в Черное море превышает испарение. Поверхностный слой морской воды в море очень опреснен. Средняя соленость Черного моря составляет около 18%, близ устьев рек — менее 9‰. При этом нижний слой более соленый. В результате ослаблено перемешивание. Для сравнения, средняя соленость Мирового океана — 35% промилле.

По словам ученого, перемешивание в основном происходит зимой за счет уменьшения температуры воздуха. При уменьшении температуры воздуха падает и температура воды. От этого ее плотность увеличивается и происходит опускание поверхностных вод, но не более чем на 50 метров. Кроме этого зимой усиливается ветер, который также вносит свой вклад в перемешивание.

Летом температура верхнего слоя нагревается и в среднем достигает 26 градусов. А перемешивания нет: ветра нет, опускания воды нет. Тем временем температура воды ниже 50-100 метров остается постоянной — восемь градусов — этот слой называют холодным промежуточным. Еще ниже за счет геотермальных потоков градус увеличивается до девяти.

В верхнем слое, куда попадает солнечный свет и, соответственно, кислород, происходит перемешивание, существует жизнь. Ниже живут только сульфатредуцируюшие бактерии, которые производят сероводород. Сероводородный слой начинается там, где прекращается поступление кислорода.

Поверхностные опресненные слои уходят в Средиземное море через Босфорский пролив, а к нам через через него поступает соленая вода нижнего слоя, но ее все-таки недостаточно чтобы хорошо перемешать море.

— В Средиземном море такой проблемы нет, его соленость доходит до 37%. Там больше солнца, сильные испарения и поверхностный слой осолоняется. Застоя там нет, — отметила И.Шокурова.

За счет распресненного верхнего слоя, вода в Черном море очень легкая. Ей не хватает плотности, чтобы опуститься вниз. В Средиземном море опускание холодных морских масс происходит до дна. Там есть глубины до пяти тысяч метров, но сероводорода нет. В этом смысле Черное море, конечно, уникальное, но оно не одно такое: сероводород есть в фьёрдах Скандинавии, а еще у берегов Венесуэлы в южной части Карибского моря во впадине Карьяко. Там тоже ослаблено перемешивание и присутствует сероводород.

Особое беспокойство, по словам, исследователя, вызывает желание Турции построить на своей территории судоходный канал — аналог Босфора. Они занимаются этим с 2021 года, а к 2027 — обещают завершить.

— Это безусловно окажет сильное влияние на все Черное море. Можно предположить что сложившийся баланс расстроится, все будет по-другому. Будущее подступает, — предупреждает И.Шокурова и добавляет, что конечно, многое будет зависеть от того, какой глубины будет этот рукотворный канал. Научных публикаций на этот счет пока нет.

Интересные факты

Максимальная глубина Черного моря составляет 2210 метров, в него впадает 14 рек. На дне есть месторождения нефти и газа.

В Черном море постоянно существуют одно основное течение, движущееся вдоль побережья против часовой стрелки, и два огромных водоворота.

Море медленно растет, оно неуклонно поднимается и отвоевывает у суши по 20-25 сантиметров каждые сто лет.

Около 90% всей биомассы в Черном море составляют медузы.

Впервые Черное море упоминается в летописях пятого века до нашей эры. В легенде о золотом руне аргонавты путешествовали за своей добычей именно по Черному морю.