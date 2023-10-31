Норму обеспеченности торговыми объектами пересчитали в штуки

Обеспеченность севастопольцев торговыми объектами в разы превышает установленный минимальный норматив. Последний, кстати, изменили в единицах исчисления – если раньше считали в метрах квадратных, то теперь отчитываться придется в штуках.

Об этом 31 октября на заседании правительства сообщила директор департамента сельского хозяйства, потребительского рынка и лицензирования Наталия Скорюкова.

– Постановление разработано с целью установления минимально допустимого количество торговых объектов в городе Севастополе. Раньше этот показатель считался в квадратных метрах, а сейчас в единицах. Это практически одно и тоже, все остается по прежнему, – пояснила необходимость принятия документа Н.Скорюкова.

Она также уточнила на примере нестационарных торговых объектов, что при наличии в городе фактически 1800 объектов, минимальная норма составляет всего лишь 332. То есть нормы не только выполняются, но в разы перевыполняется. Последнее допустимо: больше допускается, меньше – нет.