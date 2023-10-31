Капитальный ремонт спортивной школы №7 надо ускорить

Завершить работы необходимо в конце ноября. Но на сегодняшний день готовность объекта составляет 30%.

Прокурор Балаклавского района Александр Толстых проверил ход капитального ремонта внутренних помещений здания спортивной школы №7. Госконтракт на 20 млн рублей на выполнение капремонта был заключен в июне этого года между ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» и ООО «Контур». Ремонт должен быть завершен 30 ноября.

В ходе выезда на место в начале октября оказалось, что строительная готовность объекта всего 6%. Велись работы по демонтажу старых полов и отделки стен, осуществлялась подготовка к обустройству нового фундамента, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

После осмотра прокурор района обсудил с представителями заказчика, подрядчиком и директором школы проблемные вопросы ремонта и возможные пути их решения. А.Толстых указал на необходимость активизации деятельности на строительной площадке и взял исполнение госконтракта на личный контроль. После этого темп работ ускорился.

Во время повторного выезда прокурора района в спортшколу 27 октября готовность объекта уже составляла 30%.