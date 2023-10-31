К туристам из Китая интереса нет

К приему туристов из Китайской Народной Республики Севастополь не готов. В управлении по туризму почему-то считают это нецелесообразным.

Об этом заявила начальника Управления туризма Севастополя Лариса Остапенко 31 октября в Законодательном собрании в ходе отчета о работе управления за 2022 год.

Вопрос о развитии международного туризма ей задал спикер заксобрания Владимир Немцев. Он поинтересовался, что делается для привлечения туристов из других стран, в частности из Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Как выяснилось, управление ведет широкую переговорную и выставочную работу.

— На данный момент мы формируем отложенный спрос в части иностранного туризма. Мы понимаем, что у нас есть логистические трудности, но это нас не останавливает в ведении различных переговоров, встреч с нашими зарубежными партнерами, — отрапортовала Л.Остапенко.

По ее словам, специалисты туристической сферы активно взаимодействуют с Республикой Беларусь. По этому направлению уже достигнуты договоренности по обмену туристическими группами. Кроме этого происходит общение и с коллегами из африканских стран. С ними обсуждаются вопросы приезда в Севастополь студентов в качестве туристов.

Также управление проводит аттестацию гидов-переводчиков с учетом тех языков, которые в дальнейшем будут востребованы. И конечно же печатаются буклеты, путеводители и другая рекламная полиграфическая продукция, продвигающая туристический бренд города.

К сожалению, самый любознательный, массовый и финансово обеспеченный турист из Китая городскими чиновниками почему-то не рассматривается как перспективный.

— Единственное могу сказать, что китайского туриста наш регион не готов принимать, и я не знаю вообще целесообразно ли принимать данного туриста. С другими же странами мы активно общаемся и после нормализации логистических вопросов к нам поедут туристы с тех с стран, с которыми мы ведем переговоры, — неуверенно доложила депутатам глава туристического ведомства.