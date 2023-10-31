Гостиницы отказывают участникам СВО в ночлеге

Как оказалось, участники специальной военной операции, которые прибывают в Севастополь, не имеют с собой паспортов, поэтому гостиницы отказывают им в заселении.

Актуальный вопрос был поднят 31 октября на заседании Законодательного собрания Севастополя депутатом Артемом Гордиенко. Он озвучил обращения избирателей, которые недоумевают относительно возникшей ситуации. Вопрос адресовался начальнице управления туризма города Севастополя Ларисе Остапенко, которая отчитывалась в парламенте о проделанной работе.

— Как оказалось, участники СВО, которые прибывают по тем или иным причинам в город не имеют с собой паспортов. У них есть другие документы, подтверждающие личность. Соответственно, гостиницы не могут их зарегистрировать и, получается, что гости уходят в теневой бизнес, — озадачил собравшихся депутат А.Гордиенко и добавил. — Давайте попробуем поработать в этом направлении и выработать конкретные механизмы действий именно для данной категории людей.

Не смотря на то, что губернатор Севастополя М.Развожаев пообещал на федеральном уровне внедрить в городе специальную льготную программу отдыха для участников специальной военной операции и членов их семей. С точки зрения законодательства условия для этого в городе отсутствуют.

— У нас есть федеральное законодательство, у нас есть понятие миграционный учет и наши органы, включая МВД, в данный момент и в условиях желтого уровня террористической опасности особо активно проверяют гостиничный сектор на предмет постановки на миграционный учет как раз прибывающих гостей. И, конечно же, гостиницы в большей части бояться размещать у себя туристов, которые не предоставляют документы в виде паспорта, — сообщила Л.Остапенко и пообещала совместно с МВД разобраться с теми, кто по-серому продолжает принимать таких туристов.

— Я могу сказать вам сразу, что по закону, ни одно средство размещения не имеет право принимать у себя гостей, которые не предоставляют документы, удостоверяющие личность, а именно паспорт, — добавила чиновница.

На помощь главе туристической сферы пришел председатель Законодательного собрания Владимир Немцев. Он направил мысль в разумное русло.

— Если такая проблема есть, когда военнослужащий, имея при себе военный билет, не может зарегистрироваться в гостинице, я думаю, этот вопрос надо изучить и если нужно внести изменения в законодательные документы. В случае, если это федеральная проблема — будем выходить туда с законодательной инициативой, — предложил В.Немцев.