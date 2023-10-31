Частный пляж «Песочная бухта» поддерживают грантами для развития возвратного туризма

Вопрос о целесообразности выделения грантовых средств на развитие пляжа частного парк-отеля, недоступного для свободного посещения, был задан 31 октября после отчетного доклада руководителя управления об итогах туристического сезона.

Л.Остапенко признала, что вопрос действительно волнует многих севастопольцев. В то же время она сослалась на кураторство отрасли Министерством экономического развития. Такая поддержка помогает создать комфортные условия для всех отдыхающих, в том числе приезжающих из других регионов. Она считает, что вполне логично поучаствовать в улучшении комфортности инфраструктуры в регионе и поддержать бизнес, тем более, что регион уже не один год сталкивается с проблемами формирования туристического потока.

Грантовая поддержка, по мнению начальника управления, дает бизнесу возможность продолжить работу и создать условия для приема гостей на высоком уровне, что поможет улучшить туристическую привлекательность региона.

Напомним, что севастопольцы много лет вели борьбу за свободное посещение пляжа «Песочная бухта», расположенного между пляжами «Песочный» и «Солнечный». В 2016 году под напором общественности прокуратура и ОНФ предприняли попытку этот доступ организовать, но безрезультатно. А в 2020 году «Песочная бухта» получила лицензию на медицинские услуги, поэтому отель теперь имеет право на закрытый пляж.

Впрочем, севастопольцы могут попадать на этот пляж, но за деньги.

В 2022 году на развитие пляжа «Песочная бухта» также выделялись грантовые деньги.