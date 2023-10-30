Женщина стреляла в подростков на спортплощадке

Следком по Крыму и Севастополю проводит проверку после опубликованного в соцсетях видео, на котором женщина стреляет в подростков из пистолета.

«В социальных сетях опубликовано видео о совершении женщиной противоправных действий в отношении детей, играющих на детской площадке в Севастополе. Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Терентьеву В.Н. представить доклад по опубликованным сведениям и при наличии оснований организовать проверку», сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю», — говорится в сообщении Следственного комитета.

На записи видно, как женщина средних лет, одетая во все черное, целится в играющих в баскетбол подростков. Выстрелив, она прячет оружие сумку. Известно, что инцидент произошел на одной из спортплощадок на пр.Победы. По некоторым данным, личность женщины была оперативно установлена, оружие, оказавшееся пневматическим, изъято для проведения экспертиз.

Некоторые жители Севастополя на этом видео узнали свою знакомую и заступились за нее. В соцсетях пишут, что женщина воспитывает ребенка-инвалида, а подростки над ним издеваются.