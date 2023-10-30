Заступились за объект культурного наследия

Расселенный несколько лет назад аварийный дом на улице Будищева, который никак не снесут, за это время признан объектом культурного наследия. Сносить его нельзя, бьют в набат общественники.

Прокуратура Нахимовского района Севастополя по итогам проверки выполнения госпрограммы по переселению граждан из аварийного жилья внесла в перечень аварийных зданий, подлежащих сносу, объект культурного наследия — бывший офицерский флигель 49-го пехотного полка по адресу ул.Будищева, 44.

Ошибку обнаружили члены сообщества «Архитектура Севастополя» и забили тревогу. «Ранее дом был признан аварийным и расселён, следующим этапом должен был быть снос здания, но с 15 марта 2023 года оно по приказу начальника Севнаследия является региональным ОКН. Снос его, разумеется, запрещён согласно 18-й статье федерального закона № 73-ФЗ», — написали общественники в социальных сетях.

Представители сообщества уверены, что объект культурного наследия с утвержденным предметом ошибочно попал в список на снос, и попросили городское правительство и прокуратуру обратить на это внимание.

Учитывая то, что иск прокуратуры относительно сноса здания находится сейчас на рассмотрении Нахимовского суда, есть понимание, что детали и обстоятельства дела будут проверены и учены, исковое заявление отредактировано, а суд примет законное и обоснованное решения по этому вопросу.