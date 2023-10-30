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Заступились за объект культурного наследия

Хрулёва Инга

Расселенный несколько лет назад аварийный дом на улице Будищева, который никак не снесут, за это время признан объектом культурного наследия. Сносить его нельзя, бьют в набат общественники.

Прокуратура Нахимовского района Севастополя по итогам проверки выполнения госпрограммы по переселению граждан из аварийного жилья внесла в перечень аварийных зданий, подлежащих сносу, объект культурного наследия — бывший офицерский флигель 49-го пехотного полка по адресу ул.Будищева, 44.

Ошибку обнаружили члены сообщества «Архитектура Севастополя» и забили тревогу. «Ранее дом был признан аварийным и расселён, следующим этапом должен был быть снос здания, но с 15 марта 2023 года оно по приказу начальника Севнаследия является региональным ОКН. Снос его, разумеется, запрещён согласно 18-й статье федерального закона № 73-ФЗ», — написали общественники в социальных сетях.

Представители сообщества уверены, что объект культурного наследия с утвержденным предметом ошибочно попал в список на снос, и попросили городское правительство и прокуратуру обратить на это внимание.

Учитывая то, что иск прокуратуры относительно сноса здания находится сейчас на рассмотрении Нахимовского суда, есть понимание, что детали и обстоятельства дела будут проверены и учены, исковое заявление отредактировано, а суд примет законное и обоснованное решения по этому вопросу.