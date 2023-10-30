В ДИЗО — новый руководитель

Представил нового коллегу 30 октября на заседании правительства города губернатор Михаил Развожаев. Он пожелал назначенцу поскорее познакомиться с коллегами и приступить к исполнению своих обязанностей.

Главным направлением работы М.Развожаев назвал государственные услуги.

Предыдущий директор ДИЗО Александр Ксенофонтов был назначен в апреле 2022 года. О его дальнейшей судьбе не сообщается.

Тимур Тахирович Кулиев родился 10 января 1988 года в городе Экибастуз Павлодарской области Казахской ССР. В 2011 году окончил Новосибирский государственный университет экономики и управления по специальности «Финансы и кредит». С 2014 по 2019 годах работал в налоговых органах Новосибирска, в 2019-2020 годах возглавлял инспекцию налоговой службы по Ленинскому району Севастополя. До недавнего времени занимал руководящие должности в налоговых органах Воронежской области.