Увеличили прожиточный минимум

Подкорректировали размер прожиточного минимума в Севастополе по социальным и демографическим группам населения на 2024 год.

Соответствующее постановление принято 30 октября на заседании правительства.

В новом бюджете на душу населения в 2024 году устанавливается размер прожиточного минимума в размере 15 762 рубля. При этом для трудоспособного населения этот показатель теперь составит 17 181 рубль. Размер прожиточного минимума для пенсионеров определен в 13 555 рублей, а для детей – 16 182 рубля.

По словам представившей документ директора департамента труда и социальной защиты населения Елены Сулягиной, озвученные величины выше, чем по России на 2%, а по категории «дети» — на 8%.