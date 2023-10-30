Утвердили, кому вручают серебряную медаль

Серебряные медали после многолетнего перерыва начнут выдавать выпускникам школ уже в этом учебном году.

Серебряную медаль получат выпускники школ России с двумя четверками в аттестате. При этом за ЕГЭ по русскому языку нужно набрать не менее 60 баллов.

Минпросвещение РФ утвердило порядок и условия выдачи золотой и серебряных медалей. Приказ об этом опубликован на официальном портале правовой информации. Также в документе подробно описан внешний вид наград.

Медаль «За особые успехи в учении» II степени вручается выпускникам, имеющим по всем учебным предметам итоговые оценки «отлично» и не более двух оценок «хорошо». Также должно быть не менее 60 баллов по русскому языку и не менее 60 баллов на ЕГЭ по одному из предметов по выбору, либо пять баллов по базовой математике, говорится в приказе.

Серебряная медаль при поступлении в высшее учебное заведение даст абитуриентам три дополнительных балла, а золотая — пять баллов. Обе медали имеют одинаковый диаметр (40 мм) и толщину (3 мм), отличие только в цвете: золотистый и серебристый.

Медаль «За особые успехи в учении» I степени вручают выпускникам, у которых в аттестате стоят все пятерки. ЕГЭ по русскому языку нужно сдать не менее чем на 70 баллов. Также необходимо набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ еще по одной дисциплине.

При утрате медали дубликат не выдается.