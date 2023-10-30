Управление по делам молодежи и спорта разделили на два ведомства

Постановление о разделении прежде одного ведомства на два — спорта и молодежи принято 30 октября на заседании правительства Севастополя, с соответствующим разделением функций.

Спорт возглавит прежний начальник управления Сергей Резниченко, молодежь — его заместитель Марина Слонченко. Решение принято во исполнение решений Госсовета.

С.Резниченко назвал задачами руководимого им управления — развитие спорта высших достижений, массового и адаптивного спорта, развитие спортивной инфраструктуры.

В свою очередь, М.Слонченко отметила, что главной задачей управления по делам молодежи станет реализация государственной молодежной политики, вовлечение молодежи и жителей в добровольческую деятельность.

Особо подчеркнуто, что разделение на два ведомства не потребовало никаких дополнительных бюджетных трат, оба управления образованы на основе перераспределения штатных единиц и уже имеющихся ресурсов.