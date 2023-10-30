Уничтожено два морских дрона
Огневое поражение нанесено двум безэкипажным катерам Украины в Черном море, сообщили в Министерстве обороны России.
«30 октября около 04.00 мск в акватории Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.
Около четырех часов утра 30 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале, «громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией по предварительной информации Черноморский флот отбивает атаку БПЛА».