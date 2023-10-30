Спасали Гошу и надевали костюмы химзащиты

В десяти севастопольских школах созданы «Патрули безопасности». Около ста подростков-юнармейцев в течение двух месяцев учились оказывать первую помощь пострадавшим и правильно действовать во время чрезвычайных ситуаций.

Десять команд юнармейцев по 10 человек в каждой, которые участвуют в проекте, соревновались между собой на территории школы №39. Каждой команде нужно было выполнить задания квеста. Кто-то отправился спасать пострадавшего в ДТП — его представлял манекен Гоша, а кто-то на скорость надевал костюм химзащиты.

— Спасти Гошу не удалось, — сообщила участница одной из команд и взяла другое задание.

Спасение Гоши происходило в школьном тире. Этот манекен предназначен для отработки навыков сердечно-легочной реанимации. В него встроена индикация правильных действий. Если, например, массаж сердца выполнить неправильно, Гоша покажет, что он «умер».

— Сегодня на моем задании лучше всех себя проявила команда из школы №15. Это связано с тем, что две девочки уже посещали специальные занятия в медотряде. Но, в основном, пока у всех одинаковые ошибки: не знают, как подойти ко взрослому пострадавшему или ребенку. Но эти пробелы в знаниях мы заполним. А вот наложить жгуты все более-менее уже умеют, — рассказала инструктор медотряда Вера Бабчук.

По словам судьи соревнований и по совместительству учителя ОБЖ в школе №39 Виктории Солодянкиной, подход к занятиям в медотряде, который возглавляет Анна Лебедева, очень серьезный и профессиональный — результаты уже есть. Так, ученик седьмого класса из СОШ №39 Ярослав Шаталин решил стать военным врачом и недавно оказавшись свидетелем ДТП, сделал все, чему его учили и помог пострадавшим.

Сама В.Солодянкина с секундомером проверяла как школьники на скорость справятся с заданием надеть костюмы химзащиты. Как правило, дети успевали за две-три минуты.

— Сейчас на базе 39 школы идет отработка очередного этапа образовательного проекта «Патруль безопасности». На базе 10 школ мы готовим по 10 активистов из числа школьников от 12 до 17 лет, которые будут помогать администрациям школ при чрезвычайных ситуациях. Образование в рамках проекта идет по четырем модулям: оказание первой помощи, основы пожарной безопасности, действия при получении сигналов гражданской обороны и при угрозе теракта, – рассказал начальник штаба Севастопольского регионального отделения Всероссийского движения «Юнармия» Владимир Коваленко.

По результатам зачетной игры-квеста будут подведены итоги. Тех, кто успешно справится с заданием, допустят к обучению других школьников. При этом стоит задача во всех школах подготовить «патрули безопасности».

По словам методиста Института развития образования Севастополя Ирины Фоминой, проект по созданию патрулей безопасности очень важен для сегодняшних реалий. Ребята, которые прошли обучение, уже хорошо себя проявили при воздушных тревогах. Они помогали учителям сопроводить детей в убежище, успокаивали других учеников.

— К воздушным тревогам нужно относиться серьезно. Обязательно по возможности пройти в убежище, а мобильные телефоны перевести в авиарежим — этот момент очень важен. В школе №23 организовано хорошее убежище: для каждого класса есть выделенная зона, стоят столы, есть вода, которая постоянно меняется, настольные игры. Наши ребята из патрулей безопасности даже все пропылесосили. Кстати, школьники во время обучения становятся более ответственными, — рассказала И.Фомина.

Кстати, И.Фомина советует при воздушных тревогах пластиковые окна оставлять открытыми. Окна с деревянными рамами при взрывной волне «вылетят» с большей степенью вероятности, а вот «пластиковые» могут и выстоять, если их не закрывать.

Образовательный проект «Патруль безопасности» начался в сентябре текущего года. Его реализацией занимается команда АНО «Школа будущих командиров» Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Севастополя при поддержке РДДМ «Движение Первых» на средства гранта, предоставленного Российским движением детей и молодёжи.