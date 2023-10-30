При ремонте балкона погибли люди

В крымском городе Щелкино мужчина и женщина погибли, делая несогласованный ремонт общего балкона многоквартирного дома. Еще одна женщина при обрушении балкона успела зацепиться за арматуру.

ЧП произошло вечером 28 октября. В многоквартирном доме обрушился балкон расположенный на шестом этаже. Погибли 44-летняя женщина и 55-летний мужчина. Еще одна женщина, успевшая зацепиться при падении за арматуру, получила травмы и находится в больнице, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Предварительно установлено, что жители дома «решили застеклить балкон новой плиткой», для чего мужчина срезал пожарную лестницу, которая соединяла балконы и была их опорой. Балкон обрушился и теперь Следкому предстоит дать оценку действиям членов ТСЖ и его председателя, в том числе, правильно ли содержался и обслуживался жилой дом.

«На месте происшествия работали руководство следственного отдела по Ленинскому району, опытные следователи и следователи-криминалисты. Проведен осмотр территории, изъяты предметы, с помощью которых проводился ремонт, документация по содержанию дома», — сообщили в пресс-службе Следкома.