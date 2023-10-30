Правила городского благоустройства еще раз написаны

По этому документу Севастополю предстоит жить и развиваться ближайшие 10-15 лет.

На расширенном заседании комитета по городскому хозяйству основным вопросом повестки дня стал проектновых Правил благоустройства территории Севастополя, сообщает пресс-служба заксобрания.

По словам главы комитета Вячеслава Камзолова, парламентариям была представлена окончательная редакция документа.

— Региональный закон «О благоустройстве» был принят нами в прошлом году. Согласно ему и разрабатывались правила благоустройства, по которым городу предстоит ближайшие 10-15 лет жить и развиваться. Может быть на сегодняшний день эти правила не такие уж и совершенные, но в ходе работы с избирателями в документ будут вноситься корректировки, — объяснил В.Камзолов.

По его словам, коллегами-депутатами в разрабатываемый проект были внесены различные дополнения и изменения, например, сформулировано определение газона, на котором нельзя парковать автомобиль, понятие о санитарных зонах для НТО и отдельно стоящих зданий, а также правила оформления городских фасадов.

Как отметил спикер городского парламента Владимир Немцев, новый свод правил регламентирует все работы по благоустройству, озеленению, а также содержанию городского хозяйства в должном виде. По его мнению, была проделана большая работа. Все предложения, замечания и изменения, внесенные депутатами, теперь аккумулированы в данном проекте.

Членами комитета по городскому хозяйству было принято решение рекомендовать городскому правительству принять Правила благоустройства на ближайшем заседании.

Предыдущие Правила благоустройства были приняты в Севастополе в мае 2014 года. За основу документа правительство города взяло аналогичный краснодарский, поэтому там были трамвайные пути, снежные горки, березовый сок и т.п.

Еще ранее Правила благоустройства принимались в 2007 году, тогда за образец взяли Правила благоустройства Чернигова.