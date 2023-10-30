Подготовили очередной социально-ориентированный проект бюджета

Основные характеристики бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов представили 30 октября на заседании правительства Севастополя представил и.о.директора департамента финансов Алексей Плотников.

Он озвучил основные параметры. Так, объем доходов на 2024 год — 61,4 млрд рублей, на 2025 год — 56,3 млрд рублей, на 2026 год — 70,9 млрд рублей. Из них налоговые и не налоговые платежи составят 26,5, 28,3 и 30,5 млрд рублей, соответственно. Безвозмездные поступления (федеральные целевые программы, национальные проекты и т.д.) на 2024 год — 34,8, на 2025 год — 28,0, на 2026 год — 40,3 млрд рублей.

Общий объем расходов на 2024 год составит 64,6, на 2025 год — 60,6, на 2026 год — 75,1 млрд рублей. Запланированный дефицит соответственно по годам 3,2, 4,2 и 4,2 млрд рублей.

Важнейшей задачей бюджетной политики определено создание условий для выполнения социальных обязательств с одновременным повышением адресной и социальной помощи.

По словам А.Плотникова, бюджет остается социально ориентированным. В частности, расходы сформированы в объеме 64,7 млрд рублей, с учетом сохранения их социальной направленности.

Финансовое обеспечение социально-культурного сектора (образование, здравоохранение, культура, физическая культура, спорт) предусмотрено в размере около 45%, или 28,9 млрд рублей. На национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство планируется предусмотреть более 43%, или 27,9 млрд рублей, на иные отрасли — 7,9 млрд рублей, или 12% средств бюджета. На текущие расходы планируется направить 39,4 млрд рублей, это социально значимые и первоочередные расходы. На социально-значимые расходы в 2024 году запланировано более 25 млрд рублей (это 40% всех расходов).

На льготный проезд в автомобильном транспорте в проекте бюджета предусматривается 635 млн рублей. Это компенсации перевозчикам за перевозку льготников. При этом, как прозвучало, этих средств явно недостаточно.

Проект бюджета планируют в ближайшие дни представить на рассмотрение и доработку в Законодательное собрание. Также планируется провести по нему публичные слушания.