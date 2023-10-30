По отоплению поступило порядка 600 обращений

После начала отопительного сезона севастопольцы продолжают жаловаться: одни на то, что до их квартир отопление пока не дошло, другие, что в квартирах после включения отопления стало слишком жарко, поскольку днем столбик уличного термометра поднимается до отметки +20 градусов.

— Все котельные запущены, мониторим все инциденты и обращения, на сегодняшний день аварий на магистральных сетях теплоснабжения не зафиксировано. Всего поступило порядка шестисот обращений по отоплению, — доложила обстановку и.о.директора департамента городского хозяйства Вероника Лисовская.

Так она прокомментировала 30 октября на заседании правительства города информацию о начале отопительного сезона в условиях высокой дневной температуры воздуха.

Теперь же севастопольцы интересуются, можно ли отключать отопление днем и включать ночью. В.Лисовская пояснила, что сейчас отопление подается при минимальном давлении.

— «Слишком греются» — это условно, не греются — это, как правило, завоздушенные системы. Все аварийные диспетчерские службы и аварийные бригады работают в усиленном режиме, все работают круглосуточно, все отрабатывается в планом порядке, — прокомментировала В.Лисовская.

На вопрос М.Развожаева, возможно ли индивидуальное регулирование температуры, глава горхоза пояснила, что в России существует система умных домов, при которой устанавливается новый элеваторный узел непосредственно в многоквартирном доме, он и регулирует температуру. По ее словам, такие системы в Севастополе тоже есть, но их очень мало.

— На каждой батарее можно себе поставить такие регуляторы, — порекомендовал М.Развожаев.