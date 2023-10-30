Пенсионер инвестировал в мошенников

В интернете 77-летний мужчина обнаружил брокерский сайт, на котором ему предложили выгодно вложить деньги. Оценив заманчивое предложение, пенсионер оставил в форме заявки свои данные. Через некоторое время ему позвонил незнакомец, представился брокером и убедил его перечислять денежные средства на указанные счета. В течение почти двух месяцев мужчина выполнял инструкции мошенника и за это время перечислил ему 706 тысяч рублей.

Когда лже-брокер перестал выходить на связь, «инвестор» осознал, что стал жертвой мошенника и обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время оперативники проводят все необходимые мероприятия, направленные на розыск преступника.

УМВД России по Севастополю просит жителей быть рассудительными и бдительными, не верить незнакомцам, предлагающим быстрое и гарантированное обогащение, требующее вложения крупных сумм. Если вам звонит неизвестный и представляется биржевым брокером, предлагая безопасно заработать на инвестиционной платформе и без особых усилий извлечь доход, немедленно завершите разговор — это мошенник.

Все официальные брокеры с лицензиями указаны на официальном сайте Центрального банка России https://cbr.ru/admissionfinmarket/register/

Если же вы пострадали от мошенничества или иного преступления, немедленно обращайтесь в ближайшее территориальное подразделение УМВД России по городу Севастополю или сообщайте об этом по телефону 102.