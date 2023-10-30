Педофил-массажист получил пожизненный срок

Пожизненное лишение свободы назначено мужчине, который под видом врача совершил половое преступление в отношении несовершеннолетней, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 52-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении иных действий сексуального характера, совершенных с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней потерпевшей, лицом имеющим судимость за ранее совершенные преступления против половой неприкосновенности.

Установлено, что ранее судимый за половые преступления мужчина, в том числе против детей, в июле 2022 года совершил действия сексуального характера в отношении 15-летней дочери своей знакомой. Представившись врачом, он пригласил девочку к себе домой под предлогом проведения оздоровительного массажа. Потерпевшая рассказала о случившемся матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

В связи с наличием судимостей за ранее совершенные преступления мужчина находился под административным надзором. После случившегося он скрылся и был объявлен в розыск. В декабре 2022 года работники полиции установили его местонахождение в Краснодарском крае.

Расследование по уголовному делу проведено следственным отделом по Гагаринскому району Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

Севастопольский городской суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Также по приговору суда он обязан пройти принудительное лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры о взыскании с осужденного в пользу потерпевшей компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.