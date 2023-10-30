Над Севастополем сбили две воздушные цели

Воздушная тревога, объявленная в городе в 12.22 продолжает звучать. Слышны звуки работы ПВО.

Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки.

«По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Все службы продолжают контроль обстановки. По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Михаил Развожаев попросил «всех сохранять спокойствие и пока не покидать места укрытия».

Также было перекрыто движение по Крымскому мосту.

Отбой воздушной тревоги был объявлен в 13.26.

Позже Минобороны России сообщило, что «30 октября около 13.00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым. В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты».