Из-за аварии с маршруткой возбудили уголовное дело

По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту столкновения в Севастополе маршрутки №16 с автобусом №110. В аварии пострадали 14 человек.

Несколько пассажиров получили значительные телесные повреждения. А.Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах происшествия. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Авария произошла 28 октября, в 20.40. В УМВД России по Севастополю сообщили, что 48-летний водитель маршрутного автобуса «Мерседес Бенц», двигаясь по улице Меньшикова в сторону проспекта Октябрьской Революции, в районе дома № 44 по улице Руднева совершил наезд на стоящий впереди маршрутный автобус «Богдан», в котором также находились пассажиры. В результате столкновения пострадали водитель автобуса «Богдан», а также пассажиры двух маршруток.

«Всем им оказана необходимая медицинская помощь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в полиции.