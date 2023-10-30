Детей участников СВО будут бесплатно кормить в школе, независимо от прописки

Это стало реакцией на многочисленные обращения граждан, а также общественной организации «Севастопольские мамы», остро и жестко поднявшей вопрос об отказе в бесплатном питании детям, не имеющим в Севастополе прописки или регистрации, но обучающихся в школах города.

Губернатор Михаил Развожаев обратился к и.о.директора департамента образования Максиму Кривоносу, порекомендовав ему «впредь подобные вещи инициативно прорабатывать и выходить с подготовленными предложениями».

— Нам потребовалось два дня, чтобы нормативно вместе с юристами правительства урегулировать этот вопрос. Они не должны и не могут отличаться от других детей и должны получать ту же меру поддержки, — укорил подчиненного за бездеятельность и отсутствие инициативы в решении совершенно очевидного вопроса глава города.

В итоге документ был принят, что означает, что уже с 31 октября проблема будет устранена.