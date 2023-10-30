Дело «черных риелторов» передано в суд

По версии следствия, ранее судимый за мошенничество владелец агентства недвижимости, имея многолетний опыт работы в сфере риелторских услуг, создал и возглавил криминальную группировку. Он подыскивал квартиры с несколькими собственниками, которые вели споры, связанные с распоряжением жилплощадью, и приобретал у одного из них право собственности на небольшую часть квартиры. Далее он вынуждал собственников продать ему их доли по низкой цене либо выкупить принадлежащую ему жилплощадь по цене значительно выше рыночной. В случае отказа в квартиру заселялись маргиналы, которые создавали для остальных жильцов невыносимые условия.

За пять лет сообщники, угрожая повреждением и уничтожением имущества, а в одном случае с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью человека, принудили 15 собственников квартир к совершению сделок. Также установлен факт мошенничества с земельным участком, в результате которого владельцу причинен материальный ущерб в размере 1,5 миллиона рублей.

Криминальная деятельность была пресечена сотрудниками уголовного розыска. В ходе обыска по адресу проживания лидера группы изъяты синтетические наркотики, сообщили в пресс-службе МВД России.