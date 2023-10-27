Строители медкластера просят тепла и электроэнергии

Степень готовности онкологического диспансера — 10%, больницы скорой медицинской помощи еще меньше — 9%.

Работники городской прокуратуры совместно с руководителями департамента капитального строительства, ГКУ «ЕДКС», управления по реализации федеральной целевой программы развития Севастополя, подрядной организации и специалистами Севгосстройнадзора осмотрели строительные площадки медицинского кластера — многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера и больницы скорой медицинской помощи.

В ходе проверки было установлено, что строительная готовность объектов составляет 10% и 9%, соответственно, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Для активизации строительства представители подрядной организации попросили заказчика — ГКУ «ЕДКС» увеличить мощность подачи электроэнергии на стройплощадку, и предусмотреть временное отопление на объекте, необходимое при выполнении внутренних работ в зимний период следующего года.

Прокурор Гагаринского района объявил ГКУ «ЕДКС» предостережение о недопустимости нарушений закона, которые могут повлечь нарушения сроков исполнения государственного контракта в отношении социально-значимых объектов.