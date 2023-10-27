Поручено проверить недружественный инвалидам спортзал

Следователями Севастополя организована проверка сведений из соцсетей об ограничении допуска юноши с ДЦП в спортзал.

На своей странице в социальной сети ВКонтакте 20-летний житель Севастополя, имеющий врожденный диагноз ДЦП, сообщил, что при попытке посетить спортивный зал сотрудник указанного заведения попросил покинуть помещение, объяснив, что особенный молодой человек будет мешать другим.

По указанию руководителя Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева незамедлительно была организована проверка сведений о нарушении прав молодого человека с ограниченными возможностями на доступную среду.

Севастопольскому подразделению поручено тщательным образом изучить изложенные сведения, установив все обстоятельства, дать полную оценку действиям сотрудника спортзала, а также в целом проверить деятельность заведения на предмет оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.