Отправятся делиться опытом в столицу

Преподаватели Севастопольской Малой Академии наук готовятся к поездке в Москву. Там они примут участие во Всероссийских педагогических чтениях «Моя страна — моя Россия», где будут представлять свой опыт. Поездка состоится с 8 по 10 ноября.

Интересно, что среди участников чтений – бывший ученик Малой Академии наук, а теперь студент первого курса СевГУ и одновременно сотрудник МАН Никита Логинов.

Молодой человек будет представлять свои наработки в направлении «Моя страна – мой педагог-наставник». Его сообщение будет касаться авторских разработок в проекте «Альтаир Медиа».

Еще будучи учеником, Н.Логинов использовал этот проект для освещения деятельности Севастопольского центра «Альтаир». Теперь он продолжает учебу и одновременно работает в Севастопольском отделением Малой Академии наук, отвечая за пресс-службу центра «Альтаир».

– Он уже создал молодежную студию, которые с интересом освещают все мероприятия МАН, – похвалил сотрудника директор МАН Сергей Пасеин.

С июле 2023 года Н.Логинов одержал победу в XX Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей».