Олегу Цареву делают операцию после покушения

«На бывшего депутата Верховной рады Олега Царева в Крыму, где он проживает, совершено покушение. В него стреляли, Олег находится в реанимации. По моей информации, операция идет прямо сейчас», — цитирует ТАСС запись Я.Лантратовой в ее телеграм-канале.

Депутат также отметила, что Царев «сильный духом человек, которому под силу любые испытания», и пожелала ему скорейшего выздоровления.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать произошедшее в Крыму покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, пояснив, что пока не располагает информацией об этом.

«Я не располагаю такой информацией, я не знаю, насколько это соответствует действительности, поэтому ничего не могу сказать», — так Д.Песков ответил на вопрос журналистов, обеспокоены ли в Кремле тем, что покушение произошло в Крыму, и видят ли необходимость тщательного расследования.