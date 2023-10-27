КОС «Южные» достроят в следующем году

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел выездное рабочее совещание на стройее КОС «Южные».

— Работы идут очень хорошими темпами. Мы уже видим очертания всех объектов. Даже первичные очистительные сооружения уже прошли гидроиспытания. Строится второй блок – вторичные очистные, аэротенки, решены вопросы выноса всех коммуникаций, которые мешали полностью осваивать строительную площадку. Наполовину готова прокладка нового коллектора. Ежедневно на объекте задействовано 24 единицы техники и работает 164 человека, — рассказал градоначальник.

По его словам, работа выстроена таким образом, что очистные будут запускаться поэтапно. Это значит, что качество очистки сточных вод начнет улучшаться еще до окончания всех работ. Срок сдачи объекта — конец следующего года.

— Работы не останавливаются, и понятно, что задача у нас: в следующем году КОСы достроить, — заявил М.Развожаев.

Ведутся работы по строительству глубоководного выпуска: трубу собирают на берегу и проложат по дну на 1,7 км от берега. Используется уникальная технология — специально для проекта в Севастополе изготовили пригрузы со скрытыми железобетонными замками. В отличие от металлических замков, они не ржавеют, а еще удерживают трубу на дне даже при сильной ветро-волновой нагрузке.

Глава города напомнил, что благодаря обновленному проекту мощность очистных сооружений достигнет 130 тысяч куб.м/сутки (с возможностью увеличения до 160 тысяч). Проектом также предусмотрено строительство более современной системы очистки и исключается строительство очистных сооружений в Балаклаве — стоки из Балаклавы напрямую будут уходить на очистку на КОС «Южные».