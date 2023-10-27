Юные робототехники поедут на «РобоФинист»

Ежегодный международный Фестиваль Робототехники «РобоФинист» пройдет 29-30 октября в Санкт-Петербурге с участием учащихся севастопольской Малой академии наук. Об этом «Севастопольской газете» рассказал директор Севастопольской Малой Академии наук Сергей Пасеин.

Фестиваль «РобоФинист» является одним из самых ярких событий в области робототехники.

В составе севастопольских команды – 15 юных робототехников, часть из них составила команду роботофутболистов.

– Наши ребята выступят в нескольких направлениях, всего же их двадцать, – рассказал С.Пасеин.

Интересно, что фестиваль вошел в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей Министерства просвещения РФ.

Это означает, что победители и призеры фестиваля будут внесены в Реестр талантов России и смогут претендовать на гранты и стипендии, а также будут иметь преимущества при поступлении в вузы, а также при подаче заявлений на профильные образовательные смены в Образовательный центр «Сириус» и в ДОЦ «Артек».