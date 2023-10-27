Грибы собирать можно, но не нужно

Официально с 27 октября в севастопольских лесах разрешили собирать грибы. Однако, несмотря на это, понятие условной съедобности крымских грибов никто не отменял.

— Я не рекомендовал бы людям собирать грибы, в съедобности которых они не уверены. Часто содержащиеся в крымских грибах токсины могут негативно повлиять на человеческий организм, — ответил на вопрос «Севастопольской газеты» начальник отдела лесного хозяйства департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Роман Денисов, отказавшись давать рекомендации по сбору грибов. При этом он посоветовал потенциальным сборщикам очень внимательно относиться к процессу сбора, с учетом похожести многих видов, а также наличия среди них так называемых ложных видов.

Р.Денисов также напомнил, что в крымских лесах встречаются запрещенные к сбору виды грибов. Чаще всего, это редкие виды, занесенные в Красные книги Севастополя, Крыма и Российской Федерации. Их сбор и заготовка запрещены.

— Нашим сотрудникам трудно работать с теми, кто все-таки занимается заготовкой краснокнижных грибов — к каждому грибнику в корзинку не заглянешь, расчет больше — на добропорядочность людей, — прокомментировал Р.Денисов.

По его словам, сотрудники лесничества вправе потребовать предъявить документы у человека, который находится в лесу, а также осмотреть содержимое корзины с грибами, но производить личный обыск, конечно, они не могут. При этом сотрудники лесничества могут в случае необходимости вызвать на место сотрудников правоохранительных органов, которые доставят потенциальных нарушителей в учреждение органов внутренних дел для выяснения их личности или установления каких-то обстоятельств, связанных с тем или иным правонарушением.

— Степень административной ответственности зависит от того, о каких именно грибах идет речь. Последнее регламентируется главой 8 КоАП РФ «Административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, — пояснил Р.Денисов.

Он также предложил грибникам ознакомиться с содержанием статьи 35 данной главы заранее, добавив, что в случае неосведомленности, содержание статьи, как правило, правоохранители изложат на месте.

Кстати...

С 12 октября 2023 году вступил в силу федеральный закон, которым вводится уголовная ответственность за уничтожение, сбор, хранение, незаконное приобретение, продажу и перевозку особо ценных растений и грибов, которые внесены в Красную книгу РФ или охраняются международными договорами страны.

Если ранее в статье 8.35 Кодекса речь шла только о редких животных и растениях, внесенные изменения позволят штрафовать за причинение вреда и «другим организмам», в том числе грибам, занесенным в Красную книгу России.

Теперь за сбор краснокнижных грибов штраф для физических лиц составит от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 тысяч рублей до 1 млн.

Справка: в Красную книгу Севастополя внесены 19 видов произрастающих в нашем регионе грибов, в том числе съедобных: трюфель летний, мухомор Цезаря, мухомор шишкообразный, мухомор Виттадини, несколько видов боровиков, моховик неопушенный, масленок Беллини, болет красно-желтый, сатанинский гриб, масленок Беллини, решеточник красный, грузди ...