День народного единства в Херсонесе совместят с Ночью искусств

Там вместе с Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история» и Севастопольским благочинием подготовили для потенциальных посетителей праздник под названием «В единстве – сила России».

В программе – благотворительная ярмарка, мастер-классы (с 10.00 до 12.00), художественная выставка картин и концерт «Искусство объединяет».

В 10.00 и 11.00 в шатре в Саду миниатюр для посетителей будут организованы тематические экскурсии «По страницам великих побед». Их темой станут рассказы о многонациональном населении страны, этнических традициях, верованиях и культуре, духовно-нравственных ценностях.

Праздник патриотической направленности плавно перейдет в мероприятия Всероссийской акции Ночь искусств, в рамках которой в 13:00 эстрадно-духовой оркестр Центра народного творчества выступит в Античном театре Херсонеса с программой «Искусство объединяет».

Объединять будут давно знакомыми мелодиями и современными хитами в в исполнении оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера, капитана 1 ранга в отставке, заслуженного деятеля искусств России Игоря Князева.

В этот же день можно будет посетить выставку «Античный город», а в Византийском дворике посмотреть работы художников, которые стали участниками двух осенних херсонесских пленэров.