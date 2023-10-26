За вырубленный можжевельник будут расплачиваться семь лет

Вместо компенсационной высадки трех тысяч кустов краснокнижных можжевельников, уничтоженных при строительстве севастопольской части трассы «Таврида», департамент транспорта города по решению суда будет выплачивать департаменту природных ресурсов деньги на выращивание посадочного материала и уход за посадками до их приживаемости.

Об этом «Севастопольской газете» сообщили в Севприроднадзоре.

Пять лет назад этот департамент выдал департаменту транспорта разрешение на вырубку полутора тысяч экземпляров можжевельника дельтовидного. Согласно закону, одно вырубленное краснокнижное дерево компенсируется двумя аналогичными. Время шло, но департамент транспорта компенсационной высадкой можжевельников не озаботился, поэтому чиновники из Севприроднадзора подали на коллег в суд.

В декабре прошлого года Арбитражный суд Севастополя обязал дептранс произвести высадку в Мекензиевском участковом лесничестве (квартал 59 выдел 44) 3062 экземпляра можжевельника дельтовидного (можжевельника колючего, можжевельника красноплодного) и обеспечить уход за посадками до их приживаемости, согласно проекту компенсационных мероприятий, разработанному ГАУ «Севастопольский лесхоз».

По факту решение суда выполнено, и вроде бы оба департамента удовлетворены, но вместо срубленных полутора тысяч взрослых можжевельников в окрестностях Севастополя так ничего и не выросло. Оказалось, что исполнить решение Арбитражного городского суда по реализации компенсационных мероприятий можно переводами денежных средств в течение семи лет от департамента транспорта департаменту природных ресурсов на выращивание посадочного материала и уход за посадками до их приживаемости.

«Согласно проекту компенсационных мероприятий, разработанному ГБУ Севастополя «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства» — бывший ГАУ «Севастопольский лесхоз», в 2023 году запланированы мероприятия по заготовке, переработке и посеву семян можжевельника. Заготовка шишкоягоды можжевельника дельтовидного начнется с декабря 2023 года», — ответили в Севприроднадзоре на вопрос редакции о ходе выполнения дептрансом компенсационных высадок.