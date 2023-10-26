В Ночь искусств зовут любоваться картинами, смотреть кино и слушать музыку

Ночь искусств 4 ноября традиционно пройдет по всей России. Не будут исключением Республика Крым и Севастополь, тем более, что девиз мероприятия этого года – «Россия объединяет».

Основной смысл «Ночи искусств» – популяризация культурных ценностей народов России. Каждый участник мероприятия сможет открыть для себя что-то новое, прикоснуться к богатому историко-культурному наследию страны. Не случайно акция объявлена в День народного единства – музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и Дома культуры проведут тематические мероприятия в онлайн и оффлайн форматах.

О картинах и о балете

Среди культурных организация Севастополя, которые присоединяться к проведению ночи искусств – Севастопольский Художественный музей имени М.П.Крошицкого, который откроет свои двери для свободного посещения с 18.00 до 22.00.

У посетителей будет возможность увидеть художественные полотна И.К.Айвазовского, И.Е.Репина, В.Д.Поленова и стать участниками необычной экскурсии «Учителя и ученики», в рамках проведения Году педагога и наставника. Кроме того, любителям насладиться творчеством в темное время суток предложат осмотреть выставку работ современных севастопольских художников «Время собирать камни», принять участие а интеллектуальных играх, викторинах и мастер-классах для детей и взрослых. После всех этих развлечений посетителей пригласят в большой зал кинотеатра «Москва» на беседу о балете и кинематографе, после которой состоится кинопоказ фильма 2017 года «Большой» режиссера Валерия Тодоровского. Фильм рассказывает драматическую историю восхождения талантливой провинциалки на сцену Большого театра.

Классика и современность

Вечер классической и современной музыки ожидает тех, кто придет на «Ночь искусств» в Севастопольский центр культуры и искусства на Ленина, 25. Их ждет бесплатный концерт с участием Севастопольского симфонического оркестра под управлением заслуженного работника культуры РФ, заслуженного деятеля искусств Украины, лауреата премии Республики Крым Владимира Кима и военного оркестра Севастопольского полка Росгвардии.

Программа разбита на два отделения. В первом прозвучат произведения П.И.Чайковского («Славянский марш», русский танец из балета «Лебединое озеро» и Торжественная увертюра 1812 года) и Д.Д.Шостаковича (Русский вальс из джазовой сюиты и «Праздничная увертюра»).

Во втором отделении зрителям покажут восстановленный фильм 1911 года А.Ханжонкова «Оборона Севастополя». В исполнении музыкантов также прозвучат написанные для фильма композиции «Военно-морской совет», «Смерть Корнилова» и «Отступление на Северную сторону». Правда, организаторы выбрали отнюдь не ночное время проведения концерта – с 15.00 до 16.00.

Вечером идем в библиотеку

Мероприятиях в библиотечной сети города пройдут с 17.00 до 21.00. Каждый библиотечный филиал придумал чем развлечь и занять посетителей в этот вечер.

Главные события пройдут в Толстовке на Ленина,51. Там будет организована очередная арт-площадка-фотосушка «Толстовка в объективе», артлекция «Шедевры живописи с цитатах кинематографа», музыкальное кинопутешествие загадка «Этюд в черно-белых тонах», игра в ассоциации «ВоображариУм».

Библиотека-филиал №2 (ул.Частника,64) предложит своим читателям литературно-музыкально-исторический экскурс «Магнит матросов и поэтов...», где прозвучат экспромты от севастопольских поэтов и бардов. Филиал №3 (ПОР, 33) готовит творческий вечер «Черновики», где выступят молодые поэты и музыканты.

В филиале №4 (Генерала Хрюкина,10) приглашают на тематическую программу «Кино, как жизнь».

В филиале №5 запланирована арт-программа «Игра», в рамках которой надо будет узнать картину известного художника по фрагменту. В филиале №6 (Пролетарская,38) придумали провести Интерактивную программу «Ночь искусств в национальном стиле».

Арт-лекторий «На волне абстракции», со знакомством с самыми яркими представителями течения абстракционизм, с созданием собственной абстрактной картины (по желанию) предложат в библиотеке-филиале №13 (Косарева,1).

В других филиалах также намечены игры-путешествия, творческие погружения в мир фольклора, интерактивные выставки, встречи с севастопольскими писателями, исторические экскурсы, презентации арт-пространств.

Словом, будет интересно! Разумеется, если вовремя вспомнить об акции и не полениться встать с домашнего дивана.