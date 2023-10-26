Устал пить и сообщил о готовящемся взрыве

Крымчанин вместе с товарищами пьянствовал на территории заброшенного консервного завода в Бахчисарае. Когда он понял, что больше не может пить, а его собутыльники могут, то позвонил по номеру 112 и сообщил о готовящемся взрыве на этом заводе.

«В начале апреля 2023 года 47-летний житель одного из сел района распивал спиртные напитки со своими знакомыми на территории нефункционирующего консервного завода в Бахчисарае. Выпито собутыльниками было немало. Поскольку подсудимый был уже сильно пьян, и продолжить употреблять спиртное уже был не в состоянии, он решил прекратить кутеж, при этом лишить продолжения праздника и своих друзей. В его голове созрел идеальный план», — сообщили в пресс-службе Бахчисарайского районного суда.

Идеальный план сработал и растянувшуюся гулянку пришлось прекратить. В этот же день мужчина добровольно пришел в полицию и заявил о совершенном преступлении. В отношении крымчанина было возбуждено уголовное дело. На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся.

Теперь в течение года следить за поведением хулигана будет полиция, так как суд ограничил ему свободу на один год. Двенадцать месяцев он не может выезжать за пределы Бахчисарайского района без согласия специализированного государственного органа. Кроме того, осужденный должен два раза в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию.

Что об этой ситуации и испорченном празднике думают бывшие собутыльники мужчины, осталось неизвестным.