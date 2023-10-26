Сезон сбора валежника открыт

О том, что считается валежником и каковы правила его заготовки 26 октября рассказал начальник отдела лесного хозяйства департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Роман Денисов.

Он пояснил, что валежную древесину довольно просто отличить от древесины живой или сухостойной, той, что стоит на корне и еще не упала. Такое дерево заготавливать нельзя, это может быть квалифицировано, как кража государственного имущества и повлечь за собой административную ответственность. Если стоимость такой заготовленной древесины превысит 3-5 тысяч рублей, то может наступить и уголовная ответственность.

— Валежная древесина — это стволы и части стволов деревьев, которые упали, лежат на земле и у них нет естественной связи с землей, то есть, они не имеют корневой системы. Валежник, как правило, более темного цвета, на нем имеются следы повреждения различными вредителями, — продолжил Р.Денисов.

Также, по его словам, нельзя путать валежную древесину с так называемой ветровальной, которая повалена вместе с корнем дерева. Ее также заготавливать нельзя. Как, впрочем, и буреломную.

Заготовка валежника должна проходить способом, не вредящим окружающей природе и не повреждать лесную подстилку. Например, ствол дерева, являющийся валежным, необходимо разделить на части с помощью пилы или топора, нельзя цеплять его тросом за машину и тащить, повреждая подросток и почвенный покров. При этом, по информации Р.Денисова, каких-то особых ограничений для заготовки валежника нет. Разве что законом допускается заготовка древесины исключительно для собственных нужд, но не для продажи.

— Мы не можем ограничить человека заехать сколько-то раз собрать эту древесину, но, если этот человек поступает недобросовестно и потом реализовывает собранное, то его действия подпадают под действие нормативных актов и является незаконным предпринимательством. Последнее лежит в плоскости ответственности правоохранительных органов, — продолжил экологический чиновник.

Во избежание подобного, Р.Денисов посоветовал обращаться в Севастопольское лесничество или в ГБУ «Дирекцию ООПТ и лесного хозяйства города Севастополя» за рекомендациями мест, где можно заготовить наибольшее количество валежника, с учетом того, что эти мероприятия должны приносить какую-то пользу.

— Надо также помнить, что валежная древесина может быть источником распространения вредных организмов и повышенной пожарной опасности. Сотрудники также проконтролируют сбор, не допустив слома того, чего не нужно, — сказал Р.Денисов.

Валежник можно собирать почти везде, кроме определенных территорий. Например, на территорию заказника «Мыс Айя» въезд транспортных средств запрещен. Есть территории, где заготовка валежника запрещена вообще.

Остается сообщить, что на официальном сайте Севприроднадзора указаны телефоны ГКУ «Севастопольское лесничество» (ул. Лесхозная,2а) и ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства» (Новикова, 60а) по которым можно обратиться с возникающими по этой теме вопросами.