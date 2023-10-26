Севастопольцев ожидает массовая замена водительских удостоверений

В следующем году водители Севастополя должны массово получить новые права. ГИБДД предлагает позаботиться о новых документах уже сейчас, не дожидаясь огромных очередей в МРЭО.

«С апреля 2024 года ожидается массовая замена российских национальных водительских удостоверений, срок действия которых истекает в 2024-2026 году. С целью предотвращения очередей, связанных с заменой водительских удостоверений, информируем, что можно не ожидать предельного срока действия документа», — предупреждают в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Массовую замену водительских удостоверений, выданных на Украине, на российские и перерегистрацию автомобилей в Крыму и Севастополе начали проводить в апреле 2014 года. Огромные очереди за правами в МРЭО не забыты. Как раз в апреле следующего года истекаетих срок действия, следовательно нужно готовиться к новым стояниям в очередях. Но, если 10 лет назад севастопольцам водительские удостоверения меняли бесплатно, то сейчас за новое придется заплатить госпошлину в две тысячи рублей.

Остальные россияне госпошлину за выдачу прав оплачивали и раньше: до 2016 года ее размер составлял 800 рублей. А до 2023 года при своевременной оплате через Госуслуги можно было получить скидку и заплатить не две тысячи, а 1400 рублей, но потом и эту приятную опцию отменили. Госпошлина за международные права дешевле — 1600 рублей. Правда, идут разговоры о том, чтобы ее повысить.

Куда обращаться

Заменить водительское удостоверение можно в любом регионе — независимо от регистрации по месту жительства или места выдачи прав. Подать заявление на замену удостоверения можно онлайн на Госуслугах или лично в МФЦ или в МРЭО.

В пресс-службе севастопольской полиции уточнили, что в отделение МФЦ, кроме остальных документов, нужно еще принести фотографию 3,5x4,5 на сером фоне и на бумажном носителе в цветном или черно-белом исполнении.

Записаться на прием в МРЭО можно через терминал предварительной записи на ул.Паршина, дом 29, в едином центре предоставления госуслуг УМВД. Нужно выбрать в терминале строку «Отдел экзаменационной работы, технического надзора и регистрации автомототранспортных средств». Режим работы отдела: вторник, среда, пятница – с 8.00 до 17.00, четверг – с 12.00 до 17.00, суббота – с 8.00 до 15.30.

«Если заполняете заявление на Госуслугах, нужно иметь на руках все документы — понадобится ввести их данные. Если подаете заявление в ГИБДД или МФЦ, можно переходить к оплате госпошлины, даже если некоторых документов у вас ещё нет. Главное иметь их на момент подачи», — в свою очередь, сообщают Госуслуги.

Какие документы нужны

При себе нужно иметь старое водительское удостоверение, паспорт РФ, для МФЦ еще и фотографии, и обязательно — медицинскую справку по форме №003-В/у. На Госуслугах уточняется, что справка нужна, если водитель меняет права по истечении срока их действия или по медицинским показаниям. Если человек потерял права, к примеру, три года назад, то новые он может получить и без справки, но только на оставшиеся семь лет.

Медицинская справка тоже стоит денег. В разных севастопольских частных клиниках, которые предоставляют такую услугу, за справку для категории «В» назвали цену в районе 1,2 тысячи рублей. Но и здесь есть нюанс. С собой нужно принести сертификат от нарколога и психиатра. Их выдают в городской психиатрической больнице. В прайсе платных услуг больницы стоимость осмотра врача нарколога-психиатра для замены водительских удостоверений указывается в размере 450 рублей.

Срок действия новых прав отсчитывается от даты их выдачи. Удостоверение можно заменить и позже, за это нет штрафов. Но управлять автомобилем с просроченными правами нельзя — штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Например, приехать за рулем в ГИБДД за новым удостоверением, когда старое просрочено, — явное нарушение.

Избежать лишней головной боли в масштабах страны

Глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев предлагает увеличить срок действия водительских прав с 10 до 20 лет. Он заявил, что соответствующие поправки к законопроекту уже готовятся. По его словам, не нарушающему ПДД и не стоящему на учете водителю не нужно будет лишний раз собирать справки. Парламентарий добавил, что данная инициатива уже обсуждалась с начальником ГАИ и сотрудниками.

К этому предложению отнеслись по-разному. Например, основатель общественного проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов, который специализируется на юридической поддержке инспекторов ГИБДД, считает, что водителям нововведение сильно не поможет и жизнь заметно не упростит. По его мнению заменить права, на самом деле, не так уж и сложно. Кроме того, за десять лет с водителем может произойти что угодно- допустим, он станет алкоголиком или наркоманом.