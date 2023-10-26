Разбирались, как избежать нарушений при проведении госзакупок

В конференц-зале «Адмирал» отеля «Севастополь» 26 октября состоялась региональная конференция «Дискуссия — диалог с контролерами. Контроль в закупках: что важно знать заказчику». Были приглашены представители Крымского межрегионального УФАС России, Управления Федерального казначейства по Севастополю, Главного контрольного управления, прокуратуры, Контрольно-счетной палаты и регионального отделения Общественного народного фронта, а также 292 представителя севастопольских заказчиков из 330 реально участвующих в городе в госзакупках.

— Закон о контрактной системе существует уже 10 лет. С 2014 года система внедрена в Севастополе. Данный диалог необходим нам для понимания типичных ошибок заказчиков, выявление которых способствует недопущению нарушений законодательства в сфере закупок, — объяснила цель мероприятия заместитель директора департамента, начальник управления государственных закупок департамента управления делами губернатора и правительства Севастополя Ирина Щукина.

По ее словам, севастопольские заказчики уже готовы поднять текущие вопросы и вести диалог с контролерами. И представители ФАС к разговору также открыты. На конференции они предоставили всю необходимую информацию, которая должна предотвратить нарушения, совершаемые при проведении госзакупок.

— На этой площадке мы можем обсудить практики, нарушения, которые систематически допускаются, и довести до представителей заказчиков, какие нарушения не стоит допускать и какие случаи встречаются в нашей практике. Считаю, что данное мероприятие позволит в дальнейшем снизить количество нарушений и вследствие уменьшить штрафы, налагаемые на заказчиков, — заявил заместитель руководителя межрегионального управления федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и Севастополю Вугар Мехтиев.

О пользе таких встреч «Севастопольской газете» рассказала представитель заказчика — учреждения дополнительного образования «Станция юных техников» Елена Киселева:

— Я пришла на эту конференцию для того, чтобы узнать, какие конкретно вопросы наши контролирующие органы акцентируют на проверках.

По ее словам, сфера образование в городе развивается достаточно активно: всем необходимым для учебного и воспитательного процесса снабжаются детские сады, школы, учреждения дополнительного образования. А для этого нужны грамотные специалисты, которые смогут производить закупки без нарушений, чтобы бюджетные средства не шли на выплату штрафов.