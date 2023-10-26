Поддержку участников СВО могут расширить

Рабочая группа по СВО направила в Правительство РФ новые инициативы по поддержке участников спецоперации. Президенту России Владимиру Путину их озвучил глава рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Среди новых мер поддержки предлагается предоставлять право членам семей погибшего участника СВО получать единовременные региональные выплаты по месту его жительства; сохранять мобильные номера телефона за участниками СВО; усовершенствовать систему перевозки маломобильных инвалидов боевых действий; включить в состав выгодоприобретателей по договору обязательного государственного страхования зачатых в браке, но еще не родившихся детей военнослужащих, сообщает пресс-служба Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия».

Помимо этого, члены рабочей группы настаивают на предоставлении дополнительных возможностей для медицинской реабилитации военнослужащих, а именно прохождении её в частных клиниках, включенных в систему ОМС.

«Это разгрузит ведомственные медучреждения и ускорит получение помощи в территориях, где нужные специалисты в больницах отсутствуют», — считает А.Турчак.

О новых законодательных инициативах по поддержке участников СВО заявил и губернатор Севастополя, секретарь Севастопольского регионального отделения «Единой России» Михаил Развожаев.

«Все предусмотренные меры поддержки — выплаты, компенсация расходов на оплату коммунальных услуг и другие — сегодня планомерно продолжают реализовываться на региональном уровне. Ведется большая работа по предоставлению земельных участков в собственность участникам СВО. Основываясь на обращениях граждан, которые поступают постоянно, мы будем дополнять закон о поддержке участников спецоперации, чтобы предусмотреть особые ситуации», — сообщил губернатор.

Кроме этого в Севастополе обсуждают проект специальной программы, которая позволит участникам СВО из разных регионов страны отдыхать в санаториях Севастополя и Крыма. Однако для реализации этой инициативы сначала нужно решить вопросы с логистикой и компенсацией проезда. Поэтому глава города поделился своей идеей с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая пообещала поддержать инициативу на федеральном уровне.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.