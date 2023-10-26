На бесплатное питание «чужих» детей участников СВО нет денег

«Право ребенка на получение мер социальной поддержки связано с цензом проживания родителя — участника специальной военной операции», — сообщил заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев, отвечая на запрос общественной организации «Севастопольские мамы», которые просили рассмотреть проблему отказа в бесплатном питании части детей участников СВО.

Таким образом общественники вступились за многодетную мать и супругу участника СВО, которая пожаловалась, что ее дети (в том числе с инвалидностью), зарегистрированные и обучающие в Севастополе, не могут получить в школе бесплатное питание. По объяснениям чиновника, Севастополь — высокодотационный регион, поэтому изыскать средства на школьное питание для детей участников СВО, незарегистрированных в городе, у местных властей возможностей нет.

«Сорок дней ответственный за образование в Севастополе чиновник писал нам ответ на трех листах, объясняя «почему нет». Если следовать чеховскому принципу, то «денег нет на школьную котлету для ребенка не прописанного в Севастополе участника СВО». Жизнь у солдата есть и одна, а вот у этого чиновника в наличии только «высокодотационный» бюджет», — возмущаются общественники.

По мнению юриста общественной организации «Севастопольские мамы», ни в одном нормативно-правовом акте по регулированию мер социальной поддержки, тем более организации питания детей в школе, не было ни одного упоминания о прописке участника СВО. Для того, чтобы его получать, достаточно предоставить заявление от родителя и справку, что отец школьника защищает Родину. Более того, в большинстве случаев дети участников СВО выбирают право денежной компенсации стоимости школьного обеда, то есть вне зависимости от все той же прописки.

А как решается эта проблема в других регионах? К примеру, в Белгородской области, которая является, как и Севастополь, объектом постоянных вражеских атак, проблем с питанием в школах нет.

В Белгороде расходы тоже превышают доходы, и федеральный центр дотирует ежегодно в городской бюджет 15 млрд рублей. Тем не менее кроме стандартных льготных категорий: детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей беженцев, детей участников СВО в Белгороде двухразовое горячее питание получают все дети из многодетных семей. Кстати, дети-инвалиды, которые учатся в школе, или те, что проходят обучение дома, получают продуктовый набор или денежную компенсацию за ежедневное двухразовое питание.

Почему-то у белгородцев получается кормить детей участников СВО, детей из многодетных семей и других льготных категорий без бюрократических барьеров, а у нас нет.