Изучат и оценят радиоэкологическое состояние Крымского полуострова

Научно-исследовательская лаборатория «Радиоэкология и морской радиохимия» создана в Институте ядерной энергии и промышленности Севастопольского государственного университета. Ее работа проводится в рамках внутреннего гранта университета и программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», сообщила пресс-служба вуза.

Лаборатория создана для решения важных для Севастополя и Крыма вопросов комплексной оценки экологического и радиоэкологического состояния полуострова и прилегающих акваторий, усугубившегося после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

«Основная наша цель — извлекать «все из всего» для решения практических задач. Мы подбираем или синтезируем сами оптимальные материалы, подбираем условия для сорбции или других методов извлечения наиболее интересных с научной и практической точки зрения радионуклидов и металлов различной природы. В будущем мы также собираемся изучать тяжелые металлы и пестициды в природных объектах, более широко осваивать и экологическую тематику», — пояснил заведующий лабораторией, кандидат технических наук, доцент Николай Бежин.

Интересует ученых поиск и комплексное исследования субмаринных источников подземных вод, которые могут позволить решить вопрос вододефицита Крымского полуострова. Еще одно направление — разработка технологии извлечения «жизненно необходимого» в современном мире лития из соленых озер Крымского полуострова. Предстоит полноценно изучить и оценить влияние недавней техногенной аварии на Каховской ГЭС.

По словам Н.Бежина, учеными лаборатории уже создана комплексная методика, которая позволяет извлекать широкий спектр радионуклидов из морской воды, необходимый для решения задач морской радиохимии. Кроме того, лаборатория подала заявку на патент на волокнистый сорбент для цезия. В отличии от аналогов, он имеет большую удельную поверхность и для него отсутствует гидродинамическое сопротивление, что позволяет обрабатывать большее количество проб в экспедиционных условиях.

«Поскольку мы живем рядом с морем нам наиболее актуальны морские среды. Мы извлекаем прежде всего техногенные радионуклиды цезий-137 и стронций-90, а также природные радионуклиды: изотопы радия, свинец-210, полоний-210, изотопы тория и фосфора. Это позволяет определить не только антропогенную нагрузку на регион, но и решать важные для морской радиохимии вопросы. Мы последовательно ставим три сорбента и извлекаем почти все необходимые для нас радионуклиды из одной пробы», — рассказал Н.Бежин.

Лаборатория намерена активно использовать научно-исследовательское судно СевГУ «Пионер-М».