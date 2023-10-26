Ходить и въезжать в лес с 27 октября можно

Ограничения по пребыванию в лесах граждан и въезда в них транспортных средств снимаются с 27 октября. Об этом накануне объявил начальник отдела лесного хозяйства департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Роман Денисов.

Ограничения департаментом природных ресурсов и экологии были введены в связи с действием на территории Севастополя особого противопожарного режима, они касались также всех видов работ на территории лесов, за исключением выполняемых по государственным контрактам, а также связанных с обеспечением сохранности, защиты и воспроизводства лесов.

Теперь официально разрешены сбор валежника, грибов, а также отдых на природе.

По словам Р.Денисова, за время действия противопожарного режима, лесной охраной ГБУ «Севастопольское лесничество» регулярно проводились рейды на территории Севастопольского лесничества. В их ходе выявлялись некоторые нарушения, по которым составлено более 70 протоколов. В настоящее время еще проводятся некоторые административные расследования.

Он также напомнил, что с 1 сентября 2922 года штрафы были значительно повышены: для физических лиц они составляют от 15 тысяч рублей, а в период действия особого противопожарного режима они достигают до 50 тысяч рублей.

– Работа велась на постоянной основе, внештатных ситуаций допущено не было, а по сравнению с прошлыми годами граждане относились к введенным ограничениям с большим пониманием, – отметил Р.Денисов.