«Движение первых» и ПСБ в Севастополе подписали соглашение о сотрудничестве

Первым регионом страны, где на постоянной основе ПСБ будет проводить обучающие мероприятия по финансовой грамотности для школьников и студентов, стал Севастополь.

Соглашение о сотрудничестве между банком и региональным отделением российской молодежной организации «Движение первых» подписали управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян и руководитель движения в Севастополе Анна Молчанова. Совместная работа предполагает проведение тематических мероприятий, нацеленных на формирование в молодежной среде финансовой культуры, навыков эффективного управления капиталом, изучение основ предпринимательской деятельности.

Первое занятие прошло уже в день подписания документа. Мастер-класс по лидерству для студентов колледжей и техникумов города провел Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ, победивший в 2020 году в конкурсе «Лидеры России».

В ходе оживленной дискуссии участники получили ответы на вопросы, какими качествами должен обладать хороший руководитель, на чем строятся взаимоотношения в коллективе, как мотивировать сотрудников и многие другие. Студенты активно включились в диалог и делились своими мнениями о том, какие навыки нужно развивать в себе, чтобы стать лидером.

«Подписание соглашения открывает перед участниками и банком новые возможности. В своей работе ПСБ уделяет большое внимание обучению населения финансовой грамотности, тем самым содействуя формированию в обществе финансовой культуры. Современная молодежь активно интересуется предпринимательством и принципами эффективного управления деньгами. На совместных мероприятиях специалисты банка простым и понятным языком расскажут о финансовых процессах, кибербезопасности, организации собственного дела. Уверен, что подобные встречи будут полезны и для школьников, и для студентов нашего города», — прокомментировал А.Тананян.

«Сегодня среди студентов средних специальных заведений Севастополя есть большой запрос на повышение компетенций в области предпринимательства. В силу специфики получаемых профессий ребята уже во время обучения задумываются об открытии своего дела или о работе в качестве самозанятых. И вот здесь у них возникает много вопросов: с чего начать, куда прийти за поддержкой, как правильной рассчитать бюджет. Теперь же, благодаря ПСБ, у них появилась возможность узнать информацию непосредственно у сотрудников банка. Мы благодарны ПСБ за поддержку нашей инициативы», — отметила Анна Молчанова, председатель совета регионального отделения «Движения первых» в Севастополе.