Шесть маршрутов отменят, один добавят

Проект новой транспортной маршрутной сети 19 октября обсудили на расширенном заседании комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, экологии и природным ресурсам Общественной палаты Севастополя. В заседании также приняли участие главы муниципалитетов.

Документ представил директор департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.

Введут единый тариф и пересадочную модель

С.Таматаев напомнил, что в марте 2023 года первичные наработки департамента уже были представлены общественности. Тогда предлагалось отменить порядка 20 маршрутов для раздублирования маршрутов и снижения нагрузки на улично-дорожную сеть. Общественность бурно и негативно прореагировала на желание дептранса приступить к поэтапному внедрению так называемой пересадочной модели, что предполагает организацию движения по магистральным и подвозочным маршрутам, с организацией пересадки с подвозочных на магистральные маршруты и с отсутствием необходимости повторной оплаты. Поэтому были проработаны новые предложения, с отменой не 20, а лишь шести маршрутов.

Сейчас перевозки в городском сообщении осуществляются по 95 маршрутам, из которых 16 — пригородные. Ежедневно выходят на линию 160 троллейбусов и порядка 600 автобусов.

Маршруты 14, 92, 94, 107, 109, 112 отменять не будут, а на пригородных автобусах теперь будет действовать городской тариф — 24 рубля по карте ЕГКС и 30 рублей наличными или банковской картой.

При этом отменяются шесть маршрутов, один добавят, применение пересадочной модели с использованием основного и параллельного пересадочных маршрутов продолжится.

Как это будет

Пассажирам предложат ездить автобусом №28 с улицы Жидилова до улицы Макарова, а оттуда — бесплатно с пересадкой на маршрут №4, который идет до улицы Павла Корчагина. То есть, при наличии основного (длинного) маршрута вводится параллельный.

Новый маршрут №98 (Маяк1 – 5-й километр Балаклавского шоссе, без заезда на Маринеско и Фиолент) соединит районы Камышовой и Казачьей бухт с 5-м километром. По словам С.Таматаева, этот маршрут организуется «по просьбам трудящихся».

Троллейбусные маршруты 11 и 11А предлагается сделать автобусными, с сокращением пути следования до 5-го километра, что приведет к увеличению скорости прохождения маршрута.

Отменить также предлагают автобусы №17 и №20, так как они почти полностью дублируют троллейбусы с таким же номерами.

На маршруте №1, который остается, в несколько раз будет увеличено количество троллейбусов, что уменьшит интервалы движения и увеличит пропускную способность маршрута.

Отменяется также маршрут №34 из-за дублирования связки маршрутов №9 и №23. Вместо этого предложена пересадочная модель с маршрута №9 на маршрут №23 (пересадка бесплатная). В качестве компенсации обещают увеличить количество рейсов.

Автобусный маршрут №44 сменил много перевозчиков и оказался невостребованным, поэтому его также думают отменить. При этом предполагается увеличить количество рейсов на маршрутах №400 и №2.

Маршрутка №113 (от мыса Хрустальный, через улицу Капитанскую до улицы Советской) ходила по временной схеме из-за стройки на мысе Хрустальный, но ее временно отменят.

Наибольшее непонимание у присутствующих на обсуждении вызвала отмена маршрута №137 (Кача – пл.Ушакова). Вместо него предлагается увеличить количество автобусов на маршруте №36. Аргумент — использование городского тарифа и сокращение времени в пути понравится качинцам.

В обсуждении презентованных изменений приняли участие главы муниципалитетов. Из их пожеланий — добавить рейсов на маршруте №112 в вечернее время, исключить диссонанс между временем прибытия последнего катера на пл.Захарова и отсутствием в это время подстраховочных автобусных маршрутов в Голландию, на Мекензиевы горы и в Любимовку.

Пожелание от представителя Балаклавского муниципалитета — создать единый пересадочный узел на 5-м километре — было встречено пониманием.

— Мы пересматриваем там схему расстановки транспортных средств и хотим сделать так, чтобы пересадочные маршруты №23 и №9 располагались в одном месте. Это будет соответствующая схема, мы ее сейчас прорабатываем и к середине ноября опубликуем, а до нового года сделаем, — пообещал С.Таматаев.

Прозвучал вопрос и от жителей села Верхнесадового об увеличении количества рейсов в данном направлении. В ответ было обещано организовать дополнительные рейсы маршрута №51А в выходные дни, а также маршрута №45 в вечернее время.

Также обещают синхронизировать движение общественного транспорта с первой утренней электричкой, организовав транспортную доступность ж/д вокзала.

В целом, главы муниципалитетов новую транспортную схему одобрили.

Изменить схему движения планируют с 1 января 2024 года. До этого департамент транспорта намерен обсудить свои наработки с депутатами Законодательного собрания, а также с общественниками и жителями города.

Замечания и пожелания предложено направлять в департамент транспорта.