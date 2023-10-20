Севастопольские леса начал патрулировать малый лесопатрульный комплекс

Новый малый лесопатрульный комплекс (МЛПК), купленный на деньги из резервного фонда, передан дирекции особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства и заступает на службу, сообщили в Севприроднадзоре.

Он выполнен на базе УАЗа, обладает повышенной проходимостью и предназначен для патрулирования и ликвидации лесных пожаров.

В августе 2023 года директор Севприроднадзора Юлия Гаврилова сообщала, что МЛПК приобретен на деньги из резервного фонда. Новая машина дополнительно оснащена пожарной емкостью на 500 литров, мотопомпой, пожарным инвентарем. Машина значительно увеличит оперативность реагирования при выявлении и тушении лесных пожаров. Тогда же Ю.Гаврилова отчиталась, что количество лесных пожаров в Севастополе в 2023 году сократилось в девять раз по сравнению с предыдущим годом.